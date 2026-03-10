Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре танкерите през Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Иран със "смърт, огън и ярост", ако прекъсне преминаването на петролни танкери през Ормузкия проток.

В платформата си Truth Social американският президент предупреди иранските власти, че всякакви действия за спиране на потока на петрол ще доведат до удари по страната, които ще бъдат "20 пъти по-силни от тези, които са били нанесени досега от Съединените американски щати".

Ето какво гласи публикацията на президента на САЩ:

Ако Иран предприеме действия, с които да спре потока на петрол в Ормузкия проток, ще бъде ударен от Съединените американски щати двадесет пъти по-силно, отколкото досега. Освен това ще унищожим лесно разрушими цели, което ще направи практически невъзможно Иран да се възстанови като нация - смърт, огън и ярост ще се стоварят върху тях, но се надявам и се моля това да не се случи! Това е подарък от Съединените американски щати за Китай и всички нации, които използват интензивно Ормузкия проток. Надявам се, че този жест ще бъде високо оценен.

Тръмп отправи подобни заплахи, когато за първи път се обърна към пресата след ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, обещавайки да „ги ликвидират толкова бързо, че никога да не могат да се възстановят".

Публикацията на Тръмп дойде часове след като иранската Ислямска революционна гвардия обяви, че всяка арабска или европейска страна, която експулсира посланиците на САЩ и Израел, ще има „пълна власт и свобода" да преминава през Ормузкия проток, считано от вторник.