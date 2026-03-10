Властите в Турция са задържали 360 заподозрени при мащабна операция срещу киберпрестъпленията

Властите в Турция са задържали общо 360 лица, заподозрени за различни престъпления, сред които извършване на онлайн измами, незаконни залози и разпространение на детска порнография, в рамките на мащабна операция, проведена през последните 10 дни в 24 от окръзите на страната, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на съобщение на турското министерство на вътрешните работи.

„Установено е, че заподозрените са съхранявали порнографски изображения на деца, извършвали са измами чрез ПОС терминали, споделяли са лични данни и са правили справки, извършвали са измами чрез продажба на продукти в социалните медийни платформи и фишинг сайтове, мамили са гражданите ни посредством предлагане на „схеми за забогатяване", осигурявали са неоторизиран достъп до мобилното банкиране и игралните акаунти на гражданите ни, организирали са незаконни залагания и хазарт, посредничили са при прехвърляне на пари в незаконни сайтове за залагания и са ги рекламирали", се посочва в съобщението на министерството.

До момента 162 от задържаните са оставени в ареста, на други 125 са наложени различни мерки за съдебен контрол, а случаите на останалите все още се разглеждат, пише БТА.