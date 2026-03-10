ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: През първите 2 месеца на годината вносът и из...

САЩ предупредиха гражданите си в Нигерия за възможна заплаха от тероризъм

1584
Хиляди демонстранти поеха по улиците, за да протестират в подкрепа на Техеран. СНИМКА: АРХИВ

Посолството на САЩ в Нигерия предупреди американските граждани за възможна заплаха от тероризъм, която може да засегне американски институции и училища, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американската дипломатическа мисия в Нигерия посъветва гражданите на САЩ да предприемат допълнителни мерки за сигурност, когато пътуват към посолството в столицата Абуджа, към американската консулска служба в Лагос или когато посещават училища, свързани със САЩ. Посолството не предостави повече подробности за точното естество на заплахата, но властите на Нигерия засилиха мерките за сигурност в Абуджа след заплахи за провеждане на протести в подкрепа на Иран.

В северната част на Нигерия, която е населявана от многобройно шиитско малцинство, симпатизиращо на Иран, хиляди демонстранти поеха по улиците, за да протестират в подкрепа на Техеран след израелско-американската операция.

