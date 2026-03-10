КМГ: Върховната народна прокуратура е обработила 3,467 млн. дела през 2025 г.

Днес Върховната народна прокуратура проведе пресконференция, на която беше представена бяла книга за работата на „четирите основни прокурорски функции" по наказателни, граждански и административни спорове, и спорове от обществен интерес през 2025 г.

Бялата книга показва, че през 2025 г. прокурорските органи в цялата страна са изпълнявали изцяло своите надзорни задължения в съответствие със закона, като са обработили общо 3,467 милиона дела от различен вид, съобщава КМГ.

От бялата книга става ясно още, че през изминалата година прокурорските органи усърдно са се справяли с неотложните нужди и тревоги на хората, като са разглеждали всеки случай, засягащ прехраната и ежедневието на хората, правейки услугите по-осезаеми и достъпни. Прокурорските органи са засилили съдебната защита по отношение на безопасността на храните и лекарствата, като са повдигнали обвинения срещу 12 000 души за престъпления, свързани с производството и продажбата на токсични и вредни храни, фалшифицирани и некачествени лекарства.