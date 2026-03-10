ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: През първите 2 месеца на годината вносът и износът на стоки в Китай са се увеличили с 18,3%

Днес Главното управление на митниците публикува данни за външната търговия, които показват, че от началото на тази година външната търговия на Китай поддържа стабилна и прогресивна тенденция, като нейната устойчивост и жизненост са още по-ясно изразени. През първите два месеца на 2026 г. общата стойност на вноса и износа на стоки в Китай достигна 7,73 трилиона юана, което представлява увеличение с 18,3% в сравнение със същия период на миналата година, пише КМГ. 

Износът през този период достигна 4,62 трилиона юана, което е увеличение с 19,2%, докато вносът е 3,11 трилиона юана, ръст от 17,1%.

През първите два месеца общата търговия на Китай с АСЕАН достигна 1,24 трилиона юана, което е увеличение с 20,3%, докато търговията с ЕС възлиза на 998,94 милиарда юана, което е ръст от 19,9%. През същия период общият внос и износ на Китай с държавите от „Един пояс, един път" възлиза на 4,02 трилиона юана, което е увеличение от 20%.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

