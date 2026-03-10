Двете сесии на Китай служат като важен прозорец за наблюдение на модернизацията по китайски модел и цялостната народна демокрация. Над 5000 депутати от цял Китай активно дават мнения и предложения в тази важна платформа, а все повече гласове от обикновените хора директно бяха чути на високо ниво и се превърнаха във важни решения, което показва жизнеността на народната демокрация.

В Китай народната демокрация прониква във всеки аспект на държавното управление, което показва ролята на народа като господар на страната. Чрез двете сесии хората не само виждат китайския план за развитие, но и усещат „най-широката, най-истинската и най-резултатната" демокрация.

Понастоящем, сред повече от 2,77 милиона депутати в ОСНП, близо 95% са представители на ниво окръг и община, много от които са работници от първа линия, земеделски производители и технически специалисти. Те носят изискванията и молбите на обикновените хора по време на двете сесии. Така се осъществява идеята, че „народът е господар на собствените си дела". Наблюдатели отбелязват, че практиката на Китай да позволява на граждани от най-ниските нива да влизат в държавните органи на властта е изключително необичайна в световен мащаб, пише КМГ.

Миналогодишният барометър на доверието на Edelman разкри, че доверието на китайските граждани към правителството и предприятията продължава да заема първо място в анкетираните страни, а степента на оптимизма към бъдещето е на първо място в света. Анализаторите считат, че успешната практика на народната демокрация не само осигурява институционални гаранции за модернизацията на Китай, но и предлага ценни идеи за развиващите се страни, които търсят демократични модели, подходящи за националните им условия, като по този начин обогатява формите на човешката политическа цивилизация.

Като отговаря на най-належащите, непосредствени и конкретни проблеми на обикновените граждани, народната демокрация играе по-активна роля в изграждането на китайската модернизация, като същевременно предлага нови идеи и възможности за света.