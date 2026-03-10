ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай е инвестирал 280 млрд. юана във фундаментални научни изследвания

2960
През 2025 г. инвестициите на Китай във фундаментални научни изследвания достигнаха 280 милиарда юана, като делът им в общите национални разходи за научноизследователска и развойна дейност за първи път надхвърли 7%, достигайки исторически връх, заяви министърът на науката и технологиите Ин Хъдзюн по време на пресконференцията „Канал на министрите" на двете сесии, съобщи КМГ.

Ин Хъдзюн каза, че в доклада за работата на правителството се посочва необходимостта от укрепване на оригиналните иновации и пробиви в ключови основни технологии, като същевременно се увеличава делът на инвестициите във фундаментални научни изследвания. 

Пред 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.) Китай планира систематично напредване в научните изследвания по квантова информация, науки за мозъка, живота и здравето, космически науки и технологии, изследване на дълбините на земята и моретата и др. Министърът допълни,че Китай вече е планирал строителство на 77 големи национални научно-технически инфраструктурни проекта, като в момента се строят или функционират над 60 големи научни съоръжения.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

