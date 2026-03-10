ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайското МВнР: Ескалацията на конфликта в Близкия изток не е в интерес на никоя страна

На 10 март говорителят на Министерството на външните работи на Китай Гуо Дзякун заяви, че Китай е дълбоко обезпокоен от настоящото напрежение в Близкия изток. През последните дни китайската страна активно полага посреднически усилия. Министърът на външните работи Уан И е провел телефонни разговори с външните министри на редица държави и е обменил задълбочени мнения относно регионалната ситуация. Специалният пратеник на китайското правителство по въпросите на Близкия изток Джай Дзюн в момента извършва совалкови посещения в региона, пише КМГ. 

Продължаването на военните действия и ескалацията на конфликта не са в интерес на никоя страна. Китай ще продължи да поддържа комуникация със съответните държави, включително със страните по конфликта, ще засилва посредничеството, ще насърчава формирането на консенсус и ще работи за намаляване на напрежението и стабилизиране на ситуацията.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

