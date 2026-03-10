ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцката полиция е неутрализирала престъпна група за незаконен хазарт, чиято печалба е над 16 млн. евро

836
При полицейската операция са претърсени жилища и заведения за обществено хранене и в Солун СНИМКА: АРХИВ

Гръцката полиция разби престъпна организация, занимавала се с незаконно организиране на хазартни игри, като при операция рано тази сутрин са задържани 17 души, съобщи обществената телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

По данни на властите печалбите от дейността на групата надхвърлят 16 млн. евро. Операцията е проведена от звеното за борба с организираната престъпност на гръцката полиция, като са претърсени жилища и заведения за обществено хранене в различни райони на област Атика, както и в градовете Солун и Патра.

Според първоначалните данни престъпната схема е действала през последните осем години. Членовете на групата са организирали и провеждали хазартни игри чрез неразрешени онлайн платформи, използвани в общо 37 търговски обекта, съобщи още ЕРТ. По данни на разследващите групата е внасяла също нелицензирани игрални автомати, а за прикриване на следите е използвала незаконен софтуер и програми за отдалечен достъп.

В края на февруари гръцкото правителство представи законопроект, предвиждащ по-строги наказания за незаконен хазарт.

