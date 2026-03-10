КМГ: Новата петилетка на Китай носи нови възможности за динамика на световната икономика

„В свят на бързи технологични промени и глобални икономически предизвикателства новият петгодишен план на Китай показва ясна стратегическа визия за развитие. В тази връзка и посредством активен институционален диалог и икономическа дипломация България може да разшири сътрудничеството с Китай в области от взаимен интерес", категоричен е в ексклузивния си коментар за КМГ българският политик и експерт по дигитална трансформация Детелин Опров. Той коментира новия петгодишен план за развитието на Китай през периода 2026-2030 г., представен по време на четвъртото издание на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители от премиера Ли Цян и перспективите за световната икономика, както и за бъдещото българо-китайско партньорство.

„На 4 март т.г. в Пекин бе открита Четвъртата сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители – най-висшият законодателен орган на Китай. На първото заседание премиерът Ли Цян представи доклада за работата на правителството, в който очерта резултатите от изминалата година и основните приоритети за развитието на националната икономика" припомня в началото на коментара българският политик и подчертава, че китайският модел на развитие все повече се насочва към по-висококачествено производство.

„Според представения доклад, през 2026 г. Китай ще се стреми към икономически растеж между 4,5% и 5%. Планира се равнището на регистрираната безработица в градските райони да бъде около 5,5%, като се очаква създаването на повече от 12 милиона нови работни места. Индексът на потребителските цени се предвижда да нарасне с около 2%, а доходите на населението да продължат да се увеличават със сходен темп на икономическия растеж, цитира експертът изнесените в доклада данни.

„2025 г. бе заключителната година от изпълнението на 14-ия петгодишен план на страната, като през последните пет години Китай успя да преодолее редица сериозни предизвикателства, включително последиците от пандемията от COVID-19, като същевременно постигна стабилно икономическо развитие, припомня той, като отново подчертава факта, че през 2025 г. БВП на страната е нараснал с 5% и е достигнал 140,19 трилиона юана.

Като експерт по дигиталните трансформации и новите технологии, Детелин Опров се спира на особеното място, което е отделено в правителствения доклад на научно-технологичното развити, а именно: Китай поставя като ключова цел ускоряването на научната и технологична самостоятелност, както и постигането на пробиви в стратегически области като изкуствения интелект, новите енергийни технологии, квантовите изследвания, интерфейсите мозък-компютър и развитието на комуникационните технологии от следващо поколение, включително 6G.

Тези приоритети ще бъдат в основата на новия петгодишен план за периода 2026–2030 г., който ще постави акцент върху иновациите, модернизацията на индустрията и устойчивото икономическо развитие. Китай продължава да инвестира активно в научни изследвания, технологична инфраструктура и развитие на високотехнологични индустрии, като същевременно поддържа стабилна макроикономическа политика и разширява вътрешния си пазар, продължава анализа си експертът.

Специално внимание той отделя на възможностите за задълбочаване на сътрудничеството с други държави, които новият петгодишен план предоставя.

„Специално за България това означава възможност за по-активно участие в партньорства в области като индустриалните технологии, зелената енергия, научноизследователската дейност, образованието и инфраструктурното развитие.

В този процес важна роля могат да играят българските институции – Народното събрание на Република България, Министерския съвет, както и българските министерства на икономиката и индустрията и на външните работи. Чрез активен институционален диалог и икономическа дипломация България може да разшири сътрудничеството с Китай в области от взаимен интерес.

В свят на бързи технологични промени и глобални икономически предизвикателства новият петгодишен план на Китай показва ясна стратегическа визия за развитие, а за България това открива възможност чрез активна институционална политика и прагматично партньорство да се включи по-уверено в новата икономическа и технологична динамика на XXI век, коментира още българският политик и експерт.