Лъчезар Динев пред КМГ: „Двете сесии“ дават насоките за бъдещето на целия свят (Видео)

Българският бизнесмен и председател на Българо-китайската търговско промишлена палата Лъчезар Динев пожелава успех на най-важното ежегодно политическо събитие, което в момента се провежда в Пекин – двете сесии, като подчертава тяхната изключителна важност именно през настоящата година, която е първата от 15-ия петгодишен план. „Така че 2026 година е много важна не само за развитието на Китай, но и за целия свят. Двете сесии дават насоките в развитието на една от най-големите икономики в света, определят и законовите рамки", казва Лъчезар Динев и подчертава че не само за него, като софтуерен инженер, но и в глобален мащаб, един от важните акценти са иновациите, и особено развитието на квантовите технологии. „Двете сесии дават насоките за развитие и определят законите и задачите, като новите технологии и иновациите са в центъра на вниманието. А това е от значение както за социално-икономическото развитие на страната като цяло, но също и в глобален мащаб. Ние можем само да се учим от Китай!" – категоричен е Динев.