Служители на белгийското военно разузнаване са били засегнати от опити за пробив на "Сигнал" и "Уотсап"

Има съмнения за участие на руски хакери при опитите за пробив на приложенията "Сигнал" и "Уотсап". СНИМКА: Pixabay

Служители на белгийското министерство на отбраната, сред които и на военното разузнаване, са били засегнати от опити за фишинг през приложенията "Сигнал" и "Уотсап", съобщиха местни медии, цитирани от БТА. Уточнява се, че пробив на приложенията би дал достъп до съдържанието на разменени съобщения, данни за осъществени разговори и указателя с контакти.

Отбелязва се, че белгийските служби за сигурност засега се въздържат да посочат извършителя, но има съмнения за участие на руски хакери. В случая хакерите са създавали впечатление, че потребителят общува с чатбот, на когото предоставят своя код за достъп до приложението. Когато този код бъде споделен, е възможно копие на приложението с данните на засегнатия потребител да бъде задействано на устройство извън неговия контрол и на което се виждат всички извършвани в приложението дейности.

Министерството е призовало военните да използват за работа единствено средствата за връзка, получени по служебен път. Засега не се отчитат последици от засечения пробив и се води разследване дали извършителите са свързани с "чужда сила", или са хакери, които ще поискат откуп.

Допълва се, че в съседна Нидерландия са засечени подобни случаи сред представители на властите, включително служители на военното и цивилното разузнаване, както и журналисти. Допуска се, че са били откраднати данни от някои от тях.

