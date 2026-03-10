КМГ: Китай е най-големият притежател на патенти за изкуствен интелект в света

В Китай технологиите за изкуствен интелект напредват с безпрецедентно темпо и навлизат във фаза на експлозивен растеж. От възхода на DeepSeek до голямата популярност на Seedance, заедно с пробивите в хуманоидната роботика и все по-усъвършенстваните интелигентни превозни средства.

Към края на 2025 г. в Китай има над 6000 предприятия, занимаващи се с изкуствен интелект, като основната индустрия в тази област се оценява на повече от 1,2 трилиона юана (174,3 милиарда долара). В същото време капацитетът на интелигентната изчислителна мощност на Китай надхвърли 1590 EFLOPS.

През последните години Китай продължава да укрепва фундаменталните изследвания в областта на изкуствения интелект. Както количеството, така и качеството на научните статии в тази област, публикувани в страната, са сред най-добрите в света.

Данните, публикувани през 2025 г. от Световната организация за интелектуална собственост, показват, че Китай е станал най-големият притежател на патенти в областта на изкуствения интелект в света, като притежава 60 % от общия брой патенти в света.