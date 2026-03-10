ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Архитектурно бижу на близо 500 години в „Из Китай с Павел“ (Видео)

КМГ

2312
Снимка: Китайска медийна група

В новия епизод на „Из Китай с Павел" на КМГ ще видим пагодата Юнануан шоу в храма Цъшоу, която е построена през XVI век по времето на династия Мин. Тази извисяваща се структура е една от малкото оцелели пагоди от ерата на Мин в Пекин. Тя се издига на над 50 метра височина и притежава 13 етажа. Осмоъгълната й форма, каменните резби и сложните декоративни детайли въплъщават развитието на китайското майсторство.

Въпреки че оригиналният храмов комплекс Цъшоу, който е заобикалял пагодата, не е запазен в днешно време, самата пагода остава до голяма степен непокътната, служейки като културна забележителност и прозорец към историческото минало на Пекин. Днес тя се намира в парка „Линлун" в квартал „Хайдиен" и продължава да привлича историци, пътешественици и архитектурни ентусиасти от цял свят.

Научете повече за тази красива пагода сега, приятно гледане!

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

