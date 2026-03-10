ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дариха възглавнички срещу хемороиди на пилоти от израелските ВВС

1144
снимка: pixabay

Израелска компания за ортопедични продукти дари специални поддържащи възглавници за пилоти от израелските военновъздушни сили, които изпълняват продължителни бойни мисии на дълги разстояния.

Молбата към компанията „Д-р Гав" е отправена от няколко авиационни ескадрили в рамките на операция „Реващ лъв". Пилотите участват в полети от израелски бази до цели на около 3500 километра двупосочно, които продължават няколко часа без възможност за движение или промяна на позата.

Продължителното стоене в една и съща позиция води до болки в гърба и физическа умора сред част от летателния състав. В отговор компанията изпраща до военните бази десетки ортопедични възглавници за седалки, предназначени да намалят натиска върху долната част на гръбначния стълб. Точният им брой не се съобщава поради съображения за сигурност.

Според специалиста по авиационна медицина д-р Авиноам Барлев продължителното седене и напрежението по време на бойни мисии могат да доведат до мускулно напрежение и болки в гърба.

„Продължителното седене създава натиск върху долната част на гърба, а по време на война допълнително се натрупват стрес и напрежение, които свиват мускулите", обяснява той.

По думите му проблемът се наблюдава по-често при по-възрастните пилоти, тъй като израелските ВВС разчитат в значителна степен на резервисти.

Въпреки това всяко допълнение към оборудването в кабината на бойните самолети подлежи на стриктно одобрение, тъй като кокпитът е строго контролирана работна среда.

От компанията обясняват, че ортопедичните възглавници са изработени от вискоеластична пяна и са проектирани да следват анатомията на човешкото тяло, като намаляват натиска върху кръста при продължително седене.

Подобни продукти от години са сред най-търсените на пазара, особено на фона на нарастващия заседнал начин на живот, който според специалистите все по-често води до проблеми с гърба.

снимка: pixabay

