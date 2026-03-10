ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: През първите 2 месеца на годината вносът и из...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22440596 www.24chasa.bg

Макрон посрещна Гюров на Втората среща на върха по ядрената енергия в Париж (Снимки)

3892
Андрей Гюров и Еманюел Макрон СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Министър-председателят Андрей Гюров участва във Втората среща на върха по ядрената енергия, която се провежда днес в Париж. Премиерът бе посрещнат от президента на Франция Еманюел Макрон и генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

Андрей Гюров и Еманюел Макрон СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
Андрей Гюров и Еманюел Макрон СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Форумът е посветен на засилването на международното сътрудничество в развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електроенергия, преход към нисковъглеродна икономика и стремеж към енергиен суверенитет.

Еманюел Макрон, Андрей Гюров и Рафаел Гроси СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
Еманюел Макрон, Андрей Гюров и Рафаел Гроси СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции, индустрията и експертната общност обсъждат ролята на гражданската ядрена енергия за справяне с основните енергийни и климатични предизвикателства.

СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Срещата на върха предоставя важна възможност за укрепване на международното сътрудничество и за насърчаване на реални решения за безопасното и устойчиво развитие на гражданската ядрена енергетика. Форумът цели също да стимулира нови инициативи и партньорства.

Андрей Гюров и Еманюел Макрон СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
Андрей Гюров и Еманюел Макрон СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
Еманюел Макрон, Андрей Гюров и Рафаел Гроси СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди