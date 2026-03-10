Русия обяви, че за едно денонощие е свалила 241 украински дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на отбраната на Руската федерация заяви днес, че за едно денонощие силите на страната за противовъздушна отбрана са свалили 241 украински дрона, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Средствата за противовъздушна отбрана свалиха 8 управляеми авиационни бомби, 3 реактивни снаряда от системи за залпов огън ХАЙМАРС американско производство и 241 безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението.

Министерството на отбраната на Русия каза още, че през последното денонощие руските войски са поразили в Украйна обекти на енергийната и транспортна инфраструктура, които се използват от украинските въоръжени сили.