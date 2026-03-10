ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 8 кг кокаин са заловени от турските митничари на Капъкуле в автомобил с българска регистрация

Нахиде Дениз, БТА

ГКПП Капъкуле- Капитан Андреево

Турските митнически власти на ГКПП Капъкуле на границата с България са осуетили опит за внасяне в Турция на 8 кг и 60 грама кокаин в автомобил с българска регистрация от типа SUV, съобщи днес сайтът Хаберлер.

Според информацията автомобилът, който пристигнал от "Капитан Андреево" на Капъкуле, е бил проверен от екипи на отдела за борба срещу наркотрафика и контрабандата към Дирекцията по сигурността в Одрин, включително с куче, обучено да открива наркотици.

При проверката са намерени 8 кг и 60 грама кокаин, укрити на различни места в колата.

Водачът на МПС - български гражданин, чието име не се съобщава, е арестуван по обвинение в наркотрафик. Продължава разследването на случая.

