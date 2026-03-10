9 болници в Иран спряха работа след атаки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Девет болници в Иран са били принудени да преустановят дейността си в резултат на американско-израелските въздушни удари, предадоха ДПА и БТА, като се позоваха на иранската новинарска агенция ИЛНА.

От началото на войната са били нанесени щети на 18 спешни отделения и 25 здравни центъра, а 14 линейки са били унищожени, съобщи днес ИЛНА, цитирайки депутата Мохамад Джамалиан, член на здравната комисия в парламента.

Ако войната продължи, стратегическите запаси от лекарства в Иран ще стигнат най-много за шест месеца, каза политикът, добавяйки, че вече има недостиг на някои лекарства.

Незадължителните процедури, като козметични операции, са преустановени в болниците до второ нареждане, каза той. Сега фокусът е върху лечението на ранени в резултат на въздушните удари и спешни случаи. В цялата страна 1400 ранени се лекуват като стационарни пациенти, каза още иранският депутат.