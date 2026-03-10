Жителите на всички еврейски квартали на Йерусалим ще имат правото да притежават разрешително за оръжие

Министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир обяви, че жителите на всички еврейски квартали в Йерусалим ще имат правото да притежават разрешително за огнестрелно оръжие въз основа единствено на своето местожителство, пише израелския в. "Аарец", цитиран от БТА.

Досега само жителите на кварталите, граничещи със Западния бряг, имаха подобно право. Промяната ще направи възможно още 300 000 жители на 41 квартала на Йерусалим да притежават огнестрелно оръжие.

В резултат на това десетки хиляди жители, които не са преминали военна служба, включително на кварталите, в които живеят ултраортодоксални евреи, вече ще имат право да притежават огнестрелно оръжие.

Бен-Гвир призова жителите на Йерусалим да получат разрешително. "Това спасява живота", заяви крайнодесният израелски министър на националната сигурност. "Именно в сянката на войната и по време на (мюсюлманския свещен месец) рамазан жителите на Йерусалим имат основното право да защитават себе си и своите семейства", добави той.

През изминалата година Бен-Гвир и израелската полиция разшириха правото на жителите на редица градове, в това число Ашдод, Ашкелон Кирят Гат и Тиберия, да получават разрешителни за оръжие въз основа на местожителството си, дори ако не са преминали военна служба.

През февруари властите уведомиха Върховния съд, че са открити нередности в 195 разрешителни за притежание на огнестрелно оръжие, издадени през двете години, откакто Бен-Гвир бе назначен за министър на националната сигурност, и че в резултат на това десетки лица трябва незабавно да предадат оръжията си.