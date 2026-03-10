Тъмната страна на дубайската мечта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Войната не е продукт, който може да бъде рекламиран в социалните мрежи, както модерните десерти или луксозни марки. Но за инфлуенсърите в Обединените арабски емирства ситуацията се оказа парадоксална – място, където прекаленото споделяне онлайн може да доведе не до нови последователи, а до глоби или дори затвор.

След ескалацията на напрежението с Иран и съобщенията за прехванати ракети в небето над Персийския залив, властите в ОАЕ призоваха инфлуенсърите да запазят спокойствие и най-вече да избягват спекулации в интернет.

Това постави създателите на съдържание в необичайна ситуация. Профилите им, доскоро изпълнени със снимки на луксозни ресторанти, слънчеви плажове и модерни небостъргачи, трябваше да продължат да показват спокойствие и нормалност. Публикациите демонстрират Дубай такъв, какъвто градът предпочита да бъде възприеман – сигурен, бляскав и без признаци на тревога.

Зад внимателно подбраните кадри и филтри обаче се крие по-сложна реалност. В частни разговори, далеч от социалните мрежи, мнозина признават, че усещат напрежение и несигурност.

„Ако търсите реална картина от инфлуенсърите, повярвайте ми – никой няма да каже истината", коментира пред медията Türkiye Today медиен специалист, който работи със създатели на съдържание в Дубай, пожелал анонимност.

Според законите за киберпрестъпления в ОАЕ публикуването на съдържание, което нарушава обществения ред или разпространява дезинформация, може да доведе до глоби до 200 000 дирхама (около 54 000 долара) и дори до лишаване от свобода.

Това предупреждение бързо се е отразило на онлайн поведението на много инфлуенсъри в Дубай. Някои внимателно подбират думите си, а други напълно избягват темата.

За хора, чиято кариера е свързана с това да показват ежедневието си онлайн, ситуацията създава сериозна дилема.

Иракска инфлуенсърка, която живее в Дубай, разказва, че напрежението я е направило по-чувствителна към всекидневните шумове около нея.

„Дори когато чувам фонтаните, докато седя в ресторант, понякога се стряскам", признава тя, като добавя, че засега градът остава спокоен.

Емирски инфлуенсър също описва ситуацията като сравнително нормална.

„Да, благодаря на Бога, всичко е наред. Имаше атака, но не беше много интензивна", казва той и подчертава, че страната е инвестирала милиарди в системи за противовъздушна отбрана.

По думите му много от тревожните информации онлайн са преувеличени, пише turkiyetoday.

„Голяма част са слухове или профили, управлявани от изкуствен интелект", казва той.

Според него ежедневието в Дубай продължава почти без промяна.

„Хората ходят на работа, на фитнес и в моловете", казва инфлуенсърът, като добавя, че публичните появи на държавните лидери също успокояват населението.

Въпреки това някои жители изпитват тревога. Иракската инфлуенсърка споделя, че се е опитала да напусне страната, тъй като разрешението ѝ за пребиваване скоро изтича, но пътуването се е оказало трудно заради нарушения в полетите.

„Отидох на летището без билет, надявайки се да успея да излетя, но не успях", казва тя.

Авиокомпаниите предупреждават за закъснения и промени по някои маршрути заради нестабилната ситуация в региона. Въпреки това животът в града продължава сравнително спокойно.

„Дори посред нощ можем да се разхождаме спокойно", казва тя.

Друг инфлуенсър от ОАЕ призова хората да се доверяват само на официална информация, а не на публикации в социалните мрежи.

Според медиен специалист много създатели на съдържание са изключително предпазливи онлайн.

„Повечето публикуват съдържание, което подкрепя ОАЕ", казва той, като добавя, че някои се страхуват от санкции, ако публикациите им противоречат на официалната позиция.

Този страх очевидно влияе на начина, по който инфлуенсърите реагират в интернет.

Междувременно властите публикуват и практически съвети за безопасност. Полицията в Дубай например призова шофьорите да запазят спокойствие, ако чуят предупредителни сирени, да не спират, за да снимат, и да потърсят най-близкото безопасно място.

В същото време държавното ръководство се стреми да успокои обществото. Президентът на ОАЕ заяви, че страната остава силна и устойчива и ще излезе още по-укрепнала от кризата, като похвали действията на военните институции.

През последните години Дубай инвестира значителни средства в изграждането на глобална икономика на инфлуенсърите чрез специални визи за създатели на съдържание, медийни центрове и стимули за дигитален бизнес.

Настоящият конфликт обаче показва границите на тази привидна откритост.

Инфлуенсърите са свикнали да споделят почти всичко – от храната си до пътуванията и ежедневието си. Но войната създава различна среда.

В държави, където националната сигурност и контролът върху информацията имат сериозни правни последици, дори най-видимите хора в интернет понякога откриват, че мълчанието е най-безопасната публикация.