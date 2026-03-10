ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано днес по...

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22441143 www.24chasa.bg

Германският външен министър изрази съмнение относно ранно прекратяване на войната в Иран

Германският външен министър Йохан Вадефул Снимка: Екс/@HCN393

Германският външен министър Йохан Вадефул изрази съмнение относно ранно прекратяване на войната в Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"САЩ остават съсредоточени върху намаляването на военните способности на Иран, които застрашават неговите съседи и Европа. Те остават непоколебими относно премахването на тази заплаха", заяви Вадефул по време на среща с неговия кипърски колега Константинос Комбос в Никозия.

"Мисля, че атаките ще продължат докато целите на военната операция са постигнати или докато иранската страна има склонност да преговаря", допълни министърът.

Вадефул заяви това, след като американският президент Доналд Тръмп каза вчера, че войната в Иран, която се разрасна в регионален конфликт, "е до голяма степен завършена".

Вадефул посочи, че европейските лидери "трябва да заемат ясна позиция много бързо, за да можем и ние да изиграем роля в тези преговори".

Германският външен министър изрази солидарност с Кипър в случай на нова иранска атака с ракети и дронове, но отново отказа да предостави военна помощ на острова. "Ако ситуацията със сигурността се влоши и Кипър има нужда от Германия, тя ще бъде там", изтъкна министърът.

Клаузата за взаимна помощ, заложена в Договора на Европейския съюз се прилага в този случай и Германия ще изпълни задълженията си, но Вадефул подчерта същевременно, че няколко средиземноморски държави вече подкрепят Кипър във военно отношение.

