ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано днес по...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22441211 www.24chasa.bg

Нетаняху призова иранците да "отхвърлят игото на тиранията"

3708
Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Населението на Иран трябва да смени властта в страната си, заяви днес израелското правителство, цитирано от ДПА и БТА.

"Нашата цел е да направим така, че иранският народ да отхвърли игото на тиранията, но в крайна сметка това зависи от тях", каза израелският премиер Бенямин Нетаняху.

По отношение на иранското ръководство Нетаняху каза, че "няма съмнение, че трошим костите им с мерките, взети досега".

Иран изстреля днес дронове и ракети срещу Израел и страните от Залива на фона на изказванията на Бенямин Нетаняху, че Израел ще продължи да нанася удари по Ислямската република, предаде Асошиейтед прес.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание