Нетаняху призова иранците да "отхвърлят игото на тиранията"

Населението на Иран трябва да смени властта в страната си, заяви днес израелското правителство, цитирано от ДПА и БТА.

"Нашата цел е да направим така, че иранският народ да отхвърли игото на тиранията, но в крайна сметка това зависи от тях", каза израелският премиер Бенямин Нетаняху.

По отношение на иранското ръководство Нетаняху каза, че "няма съмнение, че трошим костите им с мерките, взети досега".

Иран изстреля днес дронове и ракети срещу Израел и страните от Залива на фона на изказванията на Бенямин Нетаняху, че Израел ще продължи да нанася удари по Ислямската република, предаде Асошиейтед прес.