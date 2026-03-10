ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Предложенията на Путин за посредничество в конфликта с Иран все още важат

Владимир Путин Снимка: Архив

Руският президент Владимир Путин е предложил няколко варианта за посредничество, както и начини за намаляване на напрежението около конфликта в Иран, като тези предложения все още важат, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и БТА.

Москва е готова да предостави всяка налична помощ за намаляването на напрежението в Близкия изток, посочи Песков пред репортери.

"Още преди началото на бойните действия президентът Путин предлагаше различни варианти на нашето посредничество и услуги, които могат да способстват за намаляване на напрежението. Русия е готова да участва с всички сили в разрешаването на конфликта в Близкия изток", изтъкна говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.

Той отказа да предостави допълнителни подробности около конкретните "съображения" относно Иран, които Путин е изтъкнал по време на телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп.

