Индия ограничава газовите доставки за индустрията, за да осигури домакинствата и транспорта

Властите в Индия обявиха днес, че ще приоритизират разпределението на природния газ, пренасочвайки количествата към домакинствата и транспорта, след като военните действия в Близкия изток предизвикаха смущения в доставките, които застрашават различни сектори на икономиката, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Най-населената страна в света – с около 1,5 милиарда жители, е четвъртият по големина вносител на втечнен природен газ (LNG), като голяма част от доставките идват от Катар, чиито производствени обекти бяха засегнати от ирански въздушни атаки.

„Продължаващият конфликт в Близкия изток нарушава транспортирането на втечнен природен газ през Ормузкия проток", пише в съобщение на Министерство на петрола и природния газ на Индия. За да се гарантира „справедливо разпределение", ведомството реши да даде приоритет на основни сектори като домакинствата (за готвене) и транспорта.

Други клиенти, включително производителите на торове и чай, вече ще получават само 70-80 на сто от „средната си месечна консумация на газ през последните шест месеца". Доставките за петрохимическите заводи и топлоцентралите ще бъдат намалени или напълно прекратени, посочва индийското министерство.

Решението е взето, след като хотелската и ресторантьорска индустрия в страната предупредиха властите за потенциални смущения.

„Дейността на ресторантите зависи основно от доставките на газ за готвене. Най-малкото прекъсване би довело до катастрофално затваряне на много заведения за хранене", отчитат от асоциацията на хотелиерите в южния индийски град Бангалор. Според тях „ситуацията е тежка, като повечето малки заведения имат запаси за един-два дни, а най-големите - до десет дни".