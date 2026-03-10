АФП: С Моджтаба Хаменей ултраконсерваторите продължават да командват Иран

С избирането на Моджтаба Хаменей на поста върховен лидер на Иран иранските ултраконсерватори отправят предизвикателство към САЩ и Израел, като дават сигнал, че не са склонни на бърз изход от войната в Близкия изток, пише в анализ АФП, цитирана от БТА.

Пренебрегвайки мнението на Доналд Тръмп, който беше предупредил миналия четвъртък, че няма да приеме синът на Али Хаменей да поеме щафетата на върховен духовен лидер на Иран, Иран също така изглежда е безразличен и към заплахите на израелския министър на отбраната Израел Кац. Кац обяви за мишена всеки приемник на аятолах Хаменей, убит още в първия ден на израело-американските удари по Иран. Хаменей беше начело на Ислямската република в продължение на 37 години.

"Това назначение изпраща ясен сигнал навън - режимът затяга редиците си, той не е в процес на рухване", казва Али Ваез от мозъчния тръст Международна кризисна група.

Според Клеман Терм, изследовател в Международния институт за изследвания на Иран, изборът на Моджтада Хаменей е пропит със силна символика и показва, че запазването на името Хаменей е много важно за пропагандата на режима.

Моджтаба Хаменей е на 56 години. Той въплъщава продължаването на курса на Ислямската република. Омразата към Израел и САЩ е част от ДНК-то на идеологията на режима, тя не е свързана с отделните личности", казва Терм.

Смятан за по-консервативен от покойния си баща, Моджтаба Хаменей поддържа тесни връзки с новия командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Ахмад Вахиди и с бившия шеф на разунаването Хосейн Таеб, с когото се запознава по време на войната между Иран и Ирак, в която Моджтаба е участвал. Това означава, че Таеб също би могъл да се върне в управлението, казва анализаторът Терм и припомня, че Таеб е привърженик на конспиративните теории.

Избирането на втория син на Али Хаменей за върховен лидер на Иран показва освен това, че най-твърдите от иранската система сега управляват, тъй като те оцеляват чрез насилието и страха вътре в страната, а сега се опитват да оцелеят и навън също чрез насилието, допълва анализаторът.

След като потуши със сила и удави в кръв през януари народната протестна вълна, при което десетки хиляди хора бяха убити или ранени, иранският режим удря днес силно освен Израел и съседите си от Залива, като говори за право на отговор срещу "израело-американските агресии".

"За революционната суперструктура на Иран, за дълбоката държава там има сблъсък на външен и вътрешен враг", казва Терм.

Моджтаба Хаменей е един обикновен молла, който няма безупречна религиозна легитимност, казва на свой ред Бернар Уркад, специалист по Иран в мозъчния тръст Национален център за научни изследвания в Париж.

Във вътрешните борби за власт по най-високите властови етажи в Техеран Корпусът на гвардейците на Ислямската революция, който организира репресията срещу протестиращите в началото на година, беляза точка. Моджтаба е човек в ръцете на най-радикалните, които водят войната, казва анализаторът.

Подложен на тежко изпитание след продължаващи над 10 дни интензивни американски и израелски удари, Техеран изпрати послание на САЩ, че всякакъв икономически, дипломатически и военен натиск, който те упражняват над Иран е довел само до смяната на един Хаменей с друг Хаменей, казва Али Ваез.

Ултраконсерваторите в Иран сега могат да изтъкват, че защитават страната си пред реалността на израелските и американските удари, казва Уркад и допълва, че това ще подхрани спиралата на радикалността на режима.

Продължаването на войната е от екзистенциално значение за иранския режим, който беше отслабен от протестите, преди в Иран да започнат американо-израелските удари.

За момента войната пречи напълно на възможността за някаква политическа промяна в Иран, казва Уркад.

"Не знаем какви ще бъдат систематичните последици върху протестното движение от настоящия военен шок. Прекалено рано е да се каже", коментира Терм и припомня, че масовите протести в Иран избухнаха шест месеца след 12-дневната война от юни миналата година.

И въпреки че няколко хиляди души вчера засвидетелстваха подкрепата си за новия ирански лидер на централен площад в Техеран, онова, което се знае, е, че няма истинско сплотяване зад него, обяснява изследователят. Но е сигурно и още едно нещо. „Доналд Тръмп започва да осъзнава, че няма да може да противопостави един аятолах на друг, за да използва вътрешните разделения в Иран в своя политическа полза, допълва анализаторът.