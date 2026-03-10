Урсула фон дер Лайен: Отказът от ядрена енергетика бе стратегическа грешка (Обновена)

Европейският съюз възнамерява да насърчи развитието на ядрената енергетика, за да гарантира достъпно и климатично неутрално снабдяване с електроенергия за промишлеността и домакинствата.

„През последните години наблюдаваме световно възраждане на ядрената енергетика. И Европа иска да участва в това възраждане", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на Втората международна среща на върха за ядрената енергетика в Булон-Биланкур край Париж. По думите ѝ отказът на Европа от ядрената енергия е бил „стратегическа грешка", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Фон дер Лайен обяви и нова европейска стратегия за малки модулни реактори. „Нашата цел е проста - искаме тази нова технология да бъде готова за използване в Европа до началото на 30-те години на този век", посочи тя.

Според нея малките модулни реактори трябва да играят ключова роля в гъвкавото, сигурно и ефективно енергоснабдяване, наред с конвенционалните ядрени реактори.

Председателят на Европейската комисия подчерта, че за ускоряване на развитието на т.нар. мини атомни електроцентрали е необходимо хармонизиране на правилата в отделните държави. Бизнес моделът на модулните реактори зависи от мащаба на внедряване, а сътрудничеството между европейските страни е от решаващо значение.

„Основната идея е проста - ако използването на дадена технология е безопасно, трябва да е лесно тя да бъде използвана навсякъде в Европа", заяви фон дер Лайен.

Тя посочи още, че е необходимо да бъдат мобилизирани допълнителни инвестиции. „Днес мога да обявя, че ще подкрепим инвестиции в иновативни ядрени технологии с гаранция в размер на 200 милиона евро", каза председателят на Еврокомисията. Средствата трябва да намалят риска за инвестиции в технологии с ниски въглеродни емисии и да насърчат и други инвеститори да се включат.

По думите ѝ амбициите на ЕС не се ограничават само до малките модулни реактори. „Трябва да укрепим цялата ядрена екосистема - от горивата до технологиите, от веригите за доставки до компетенциите", посочи тя.

„Европа разполага с всичко необходимо, за да спечели технологичната надпревара в ядрената енергетика. Европа трябва да се превърне в глобален център на ядрената енергетика от следващо поколение", заяви Фон дер Лайен.