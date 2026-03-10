ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Все още не е договорена дата и място за следващия кръг от мирните преговори за Украйна

Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: Екс/ @nxt888

Всички страни имат интерес от продължаване на мирните преговори между Русия и Украйна, с посредничеството на САЩ, но все още не е договорена дата и място за следващия кръг, предадоха Ройтерс и БТА, позовавайки се на изявление на Кремъл.

Русия и Украйна проведоха три кръга от преговори в Турция през миналата година и още няколко срещи с посредничеството на САЩ в Абу Даби и Женева тази година. Те обаче остават далеч от съгласие по ключови въпроси, особено по отношение на искането на Москва Киев да отстъпи контрола над цялата източна част на Донецка област.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че американският президент Доналд Тръмп не е молил (руския президент Владимир) Путин за прекратяване на огъня в Украйна при телефонния им разговор по-рано днес, отбелязва ТАСС.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф е в постоянен контакт със събеседниците си от руска страна, което позволява да се води диалог по чувствителни въпроси, заяви Песков, като подчерта, че Путин високо оценява посредничеството на САЩ в уреждането на конфликта в Украйна, и че Русия е признателна за това и заинтересована от продължаване на преговорите.

Дмитрий Песков

