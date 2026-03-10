ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано днес по...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22441530 www.24chasa.bg

Над една четвърт от мюсюлманите в Германия казват, че са били обект на дискриминация

1056
Мюсюлманите в много части на света отбелязаха днес началото на свещения месец рамазан

Повече от една четвърт от мюсюлманите в Германия заявяват, че са станали обект на дискриминация през последната една година, сочи проучване на Германския институт за икономически изследвания, цитиран от ДПА и БТА.

Годишното социоикономическо проучване, проведено от Германския институт за икономически изследвания показва, че 13,1% от общо 30 000 запитани са станали обект на дискриминация през последната година.

Сред мюсюлманите този процент е много по-висок и достига 28,6%.

Процентът е още по-висок за мюсюлманки, които носят забрадки, като повече от 38% от тях посочват, че са били дискриминирани през последната година.

На въпроса какви според тях са причините за възможна дискриминация, анкетираните са посочили расизма и тяхната етническа принадлежност, както и външността или пола.

Участниците в проучването изтъкват, че са били дискриминирани във всекидневието, например по време на пазаруване, посещение в банка, ходене на ресторант или влизане в нощен клуб.

Данните за проучването са били събрани в периода от май 2021 г. до януари 2023 г., поради което неговите автори признават, че неговите резултати са повляни от пандемията от КОВИД-19.

Мюсюлманите в много части на света отбелязаха днес началото на свещения месец рамазан

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание