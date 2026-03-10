Над една четвърт от мюсюлманите в Германия казват, че са били обект на дискриминация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече от една четвърт от мюсюлманите в Германия заявяват, че са станали обект на дискриминация през последната една година, сочи проучване на Германския институт за икономически изследвания, цитиран от ДПА и БТА.

Годишното социоикономическо проучване, проведено от Германския институт за икономически изследвания показва, че 13,1% от общо 30 000 запитани са станали обект на дискриминация през последната година.

Сред мюсюлманите този процент е много по-висок и достига 28,6%.

Процентът е още по-висок за мюсюлманки, които носят забрадки, като повече от 38% от тях посочват, че са били дискриминирани през последната година.

На въпроса какви според тях са причините за възможна дискриминация, анкетираните са посочили расизма и тяхната етническа принадлежност, както и външността или пола.

Участниците в проучването изтъкват, че са били дискриминирани във всекидневието, например по време на пазаруване, посещение в банка, ходене на ресторант или влизане в нощен клуб.

Данните за проучването са били събрани в периода от май 2021 г. до януари 2023 г., поради което неговите автори признават, че неговите резултати са повляни от пандемията от КОВИД-19.