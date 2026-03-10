ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕС осигурява спешна хуманитарна помощ за Ливан

Жена е намерила убежище на стадион след ескалация на напрежението в Палестина. СНИМКА: РОЙТЕРС

ЕС предоставя спешно хуманитарна помощ за Ливан заради влошаването на обстановката в Близкия изток, съобщи Европейската комисия. Ще бъдат осигурени храна и медицински принадлежности, средства за подслон и топли дрехи.

Около 680 000 души са били разселени в района в последните дни, а осигурената помощ се предвижда да послужи за над 90 000 души, се посочва в съобщението. Още 100 000 ще получат хуманитарни доставки по въздушен мост от Копенхаген, където се съхраняват повечето от предоставените материали.

Миналата седмица комисията започна организацията на евакуационни полети за европейски граждани в Близкия изток. ЕК уточни, че може да покрие в някои случаи изцяло стойността на полетите. По данни на комисията повечето държави от ЕС са задействали европейския механизъм за гражданска защита, за да успеят със съвместни усилия да изведат своите граждани от районите на бойните действия, съобщи БТА.

