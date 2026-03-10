ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано днес по...

Тръмп пред "Фокс Нюз": Възможно е да разговарям с Иран

Доналд Тръмп. СНИМКА: РОЙТЕРС

Американският президент Доналд Тръмп е заявил в интервю за "Фокс Нюз", че е възможно да пожелае да разговаря с Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

САЩ и Израел започнаха съвместна военна операция с удари по Иран на 28 февруари.

Ответните действия на Техеран включваха атаки срещу израелска територия и американски военни бази в страни от Персийския залив.

По-рано днес иранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю за телевизия Пи Би Ес, че не смята, че "въпросът за преговори с американците или за повторни преговори с американците ще бъде поставен на дневен ред".

