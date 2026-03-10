Войната в Близкия изток бе водещата тема в посланията на лидерите на политическите групи в ЕП

Войната в Близкия изток бе водещата тема в посланията на лидерите на политическите групи в Европейския парламент (ЕП) във втория ден от сесията на ЕП в Страсбург.

ЕНП поиска европейска система за въздушна отбрана

Войната продължава вече 11 дни, а Иран не спира да изстрелва ракети към съседни страни от региона, отбеляза председателят на групата на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер.

Според него най-доброто за иранския народ, за европейците и за целия Близък изток би била краят на режима в Техеран. Той подчерта, че Европа не е част от тази война, но конфликтът има негативен ефект върху икономиката на континента.

"Трябва да се отбележи, че атаките на САЩ срещу военни и ядрени обекти в Иран имат позитивен ефект върху сигурността в Европа. Ако Иран няма достъп до ядрени оръжия, това е добра новина за европейците", каза Вебер и допълни, че подходът на Европа към Иран в последните години - дипломатическите усилия и ядрената сделка с Техеран - не е дал необходимия резултат.

Той заяви, че ЕС трябва да дефинира своите стратегически интереси в региона и да помисли за изграждането на европейска противовъздушна отбрана. "Случилото се в Кипър обуславя изграждането ѝ", добави Вебер.

Обвинения към САЩ за нарушения на международното право

Председателката на групата на "Прогресивния алианс на социалистите и демократите" Ираче Гарсия Перес каза, че аятоласите в Техеран брутално са потъпкали своя народ и страните в региона.

"Групата ни винаги е подкрепяла санкциите срещу диктатурата на аятоласите. Ние сме твърди защитници на човешките права", посочи тя.

Ираче Гарсия Перес обясни обаче, че легитимната и законна защита изисква съгласието на ООН, а в настоящия конфликт, това не така. "Виждаме едностранна атака срещу Иран и отваряме вратата за нов и много опасен световен ред, което е много опасно за международния ред", добави тя.

По думите ѝ в момента международното право се използва избирателно и селективно.

"Чухме позицията на Урсула фон дер Лайен за този нов световен ред (...) Правото, наложено от Путин или Нетаняху, заплахите за сигурността. Това ли искаме за европейските граждани? Надяваме се видим ясна позиция от Европейската комисия и страните членки - обединен глас в защита на международното право и сигурността и живота на европейските граждани. Алтернативата е ясна - Тръмп играе своята игра, а Европа плаща сметката", каза още Гарсия Перес и подчерта, че Европа не трябва да плаща последствията през по-високи сметки за енергия и храна.

Лидерката на групата "Обнови Европа" Валери Айе обвини Тръмп в нарушение на международното право, което е довело до въртележка на петролните и финансовите пазари.

"Основателят на т.нар. Съвет за мир започна война с отворен край, с дълбока дестабилизация за региона и последици за целия свят (...) Нека е ясно, не съжаляваме за Хаменей и режима в Техеран. Подкрепяме народа на Иран", посочи тя.

Според Айе историята учи, че премахването на авторитарен лидер не означава установяване на демокрация. Изборът на сина на Хаменей не е изненада и не означава смяна на режима. "Интервенцията на САЩ не е стратегия за сигурност, а хазарт с глобални последици".

"Призоваваме ЕС да проучи възможностите как да допринесе за успокояване на ситуацията в Озмурския проток и повече сигурност в морския коридор чрез свои кораби, разузнавателни данни и логистика. По отношение на енергетиката ЕС е заложник (...) затова Европа сега трябва да вземе мерки да стабилизира енергийните си пазари и енергийната си сигурност чрез гарантиране на доставките. Искаме Комисията да организира съвместни покупки на газ и да подсили инфраструктурата за пренос на ток", завърши Айе.

Разрив в позициите как ЕС да отговори на растящите цени на енергията

Съпредседателят на групата на Европейските консерватори и реформисти Патрик Яки каза, че очаква разделение в гласовете по въпроса за Близкия изток и отношението към Израел и американския президент Доналд Тръмп.

Според Яки групата му обаче ще се фокусира върху цената на енергията в Европа. По думите му в следващите седмици цените на енергията ще се покачват и затова ЕС трябва да спре системата за търговия с емисии, която допълнително покачва цените.

"Това ще добър подарък за всички европейски граждани", отбеляза той.

Съпредседателката на "Зелените/Европейски свободен алианс" Тери Рейнтке също посочи, че заради войната в Близкия изток европейците усещат покачващите се цени на горивата. Тя каза, че е необходима деескалация в региона, защото все още никой не е посочил каква е целта на тази война.

Рейнтке акцентира, че поредната международна криза е показала колко зависим е ЕС от авторитарните режими заради нуждата си от изкопаеми горива.

Както при петрола, така и при природния газ, цените се покачват, затова по нейни думи Европа трябва да премахне зависимостта си от тези горива. "Трябва да гледаме към краткосрочни мерки за подпомагане на гражданите, но големият план вече го има - Зелената сделка. Настояваме тази сделка да продължи и да напреднем по този въпрос. Консерваторите обаче атакуват тази сделка, която ще доведе до повече независимост, до повече енергийна сигурност. Тази сделка ще помогне на Европа да управлява такива международни кризи", обобщи Рейнтке, цитиран от БТА.