Активисти нахлуха на сцената на ядрената среща на върха в Париж

Двама активисти на „Грийнпийс" нахлуха на сцената в началото на Втората среща на върха по ядрената енергия в Париж, прекъсвайки френския президент Еманюел Макрон и ръководителя на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, които посрещаха държавните ръководители.

Протестиращите, облечени в черни костюми с вратовръзки, носеха плакати с логото на „Грийнпийс" и послания „ядрена енергия = енергийна несигурност" и „ядрената енергия подхранва войната на Русия". Единият от тях изкрещя срещу Макрон „Защо още купуваме уран от Русия?", на което френският президент отговори: „Самите ние произвеждаме ядрена енергия", предаде Ройтерс.

Франция разполага със собствени мощности за обогатяване на уран, но и внася обогатен уран за своите електроцентрали, включително от Русия, според най-новите митнически данни, публикувани от френското правителство.

Руската държавна ядрена компания „Росатом" разполага с около 44 процента от световния капацитет за обогатяване на уран през 2025 г., според Световната ядрена асоциация, а европейските производители на ядрена енергия се опитват да се откажат от тези доставки, четири години след нападението на Москва срещу Украйна.

Около 15 активисти на „Грийнпийс" блокираха кортежите, пристигащи за срещата в покрайнините на Париж, съобщи екологичната организация в изявление.

Франция е домакин на Втората световна среща на върха за ядрената енергия днес, където световни лидери обсъждат развитието на ядрената енергетика Сред участниците е и българският премиер Андрей Гюров, припомня БТА.