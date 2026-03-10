ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зодия Риби в казиното: Винаги разчитащи на интуици...

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22441818 www.24chasa.bg

Висш ирански представител към Тръмп: Внимавайте да не бъдете елиминиран

9808
Али Лариджани СНИМКА: Екс/@alilarijani_ir

Висшият ирански представител в сферата на сигурността Али Лариджани отправи заплаха към американския президент Доналд Тръмп в онлайн послание, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Лариджани написа съобщението днес в социалната мрежа "Екс", след като Тръмп заплаши да удари Иран "двадесет пъти по-силно", ако Техеран спре доставките на петрол през Ормузкия проток.

"Жертвоготовният народ на Иран не се страхува от празните Ви заплахи. И по-големи хора от Вас не са успявали да елиминират Иран. Внимавайте да не бъдете елиминиран", написа Лариджани в послание до Тръмп.

Иран е бил обвиняван в заговори за убийството на Тръмп, отбелязва АП.

Али Лариджани СНИМКА: Екс/@alilarijani_ir

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание