Германска двойка бе изправена пред съд в Испания заради това, че е държала децата си в "къща на ужасите"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германска двойка е съдена в Испания по обвинения, че е държала трите си деца в "къща на ужасите", пълна с боклуци, в продължение на три години и половина, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Съдебният процес започна вчера в провинциалния съд в северния испански град Овиедо при закрити врата с цел да бъдат предпазени малолетните жертви.

Децата – близнаци и момче, по онова време съответно на 8 и на 10 години, бяха освободени в края на месец април миналата година, след като съсед е подал сигнал към полицията. Разследващите говореха за "къща на ужасите".

Прокурорът иска присъда в размер на 25 години затвор за 54-годишния мъж и 49-годишната му съпруга.

Подсъдимите са обвинени в психологическо насилие вътре в семейството, лишаване от свобода и пренебрегване.

Според съдебните власти в Испания родителите твърдят, че са невинни и че са изолирали трите си малки деца от външния свят, за да ги предпазят от болести като ковид.

Бащата е германец, а майката има двойно гражданство – германско и американско. Испанските власти не са предоставили повече информация.

Планирано е изслушването да продължи 2 дни и се очаква да приключи утре. Присъдата обаче се очаква на по-късна дата.