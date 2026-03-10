Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано в района на турския курорт Анталия

Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в 14:20 ч. местно време (13:20 ч. българско време) в района на турския курортен град Анталия, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 40,87 километра, като епицентърът му е бил във водите на Средиземно море на 18 километра от градчето Манавгат. Няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на труса, съобщава БТА.