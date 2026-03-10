"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служебният министър-председател Андрей Гюров разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Париж, съобщава Министерският съвет във Фейсбук.

Гюров изтъкна пред Урсула фон дер Лайен активната работа на служебното правителство за изпълнение на всички мерки по Плана за възстановяване и устойчивост, с цел да се подготви искането за четвъртото плащане. Премиерът увери, че България полага максимални усилия, за да може същото темпо да се запази и при петото плащане, се казва още в съобщението.

Министър-председателят подчерта ангажираността на кабинета към спазване на графика за изпълнение на изискванията за ефективно усвояване на европейските средства.

Служебният министър-председател Андрей Гюров участва във Втората среща на върха по ядрената енергия, която се провежда в Париж. Премиерът бе посрещнат от президента на Франция Еманюел Макрон и генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.