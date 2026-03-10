Международната космическа станция ще бъде потопена в Тихия океан

Ръководителят на „Роскосмос" Александър Баканов обяви, че Международната космическа станция (МКС) ще прекрати работа до 2030 г. и ще бъде насочена към Тихия океан след приключване на експлоатацията, съобщава ТАСС.

Според Баканов, постепенното извеждане на станцията от орбита ще започне през 2028 г. Решението е продиктувано от техническото износване на модулите и променящата се геополитическа обстановка. Основната причина е появата на пукнатини в руския модул „Звезда" и изчерпването на ресурсите на металните конструкции в най-старите сегменти, които са в космоса от 1998 г.

След края на мисията МКС ще бъде насочена към Точка Немо в Южния Тихи океан – най-отдалеченото от сушата място на планетата, известно като „гробището за космически апарати".

През 2024–2025 г. НАСА сключи договор със SpaceX за разработването на специален „космически влекач" - този апарат ще бъде отговорен за финалното изтласкване на МКС към атмосферата, за да се гарантира, че тя ще изгори безопасно и отломките ще паднат в определения район.

Русия вече активно работи по своята самостоятелна Руска орбитална станция (РОС). Първият енергиен модул се очаква да бъде изстрелян около 2027–2028 г., за да има плавен преход при напускането на МКС.

НАСА няма да строи нова собствена станция в ниска околоземна орбита. Вместо това те ще наемат капацитет от частни търговски станции (като тези на Axiom Space или Blue Origin), за да се фокусират върху програмата „Артемида" и изграждането на станцията „Gateway" около Луната.

Китай вече има своя станция - „Тянгун". В момента станцията е в Т-образна форма с три модула („Тянхъ", „Вентиян" и „Ментиан").

МКС има руски орбитален собственост с пет модула и американски сегмент с 4 модула. Европейска космическа агенция и Япония имат лаборатории. Руският сегмент осигурява управлението на ориентацията и двигателите за поддържане на орбитата, а американският сегмент осигурява основното електричество (чрез големите слънчеви панели) и комуникацията със Земята.