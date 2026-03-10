Антарктическият морски лед се възстановява след четири неблагоприятни години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Антарктическият морски лед изглежда се възстановява тази година, след като годишният му минимум се е приближил до средната си стойност за последните близо 50 години след четири години на екстремно ниски нива, предадоха АФП и БТА, позовавайки се на предварителните резултати, публикувани от американска обсерватория.

На 26 февруари площта, покрита с антарктически морски лед, е била 2,58 милиона квадратни километра, според учени от Националния център за данни за снега и леда (NSIDC) в Университета на Колорадо в Боулдър.

Всяка година антарктическият морски лед достига минимално ниво през лятото в южното полукълбо. Това е моментът, в който учените го измерват за годишни данни.

Тазгодишното ниво е 16-ото най-ниско от началото на сателитните измервания през 1979 г.

Годишният минимум през 2026 г. е по-близо до средния, отколкото през последните четири години, и е със 730 000 квадратни километра над рекордно ниския, измерен през февруари 2023 г., отбелязват учените.

Миналата година ледът достигна годишния си минимум от 1,99 милиона квадратни километра на 1 март, което е много близо до нивата, регистрирани през 2022 и 2024 г. Рекордът за най-малка площ е регистриран през 2023 г. с 1,85 милиона квадратни километра.

Със своите 2,58 милиона километра обаче антарктическият морски лед все още е под средните стойности за периода 1981-2010 г.

От NSIDC отбелязват, че статистиката за тази година все още може да се промени.

Благодарение на силните южни ветрове глобалният спад на антарктическия морски е бил забавен, което е позволило достигането на годишен минимум, близък до дългосрочната средна стойност, обясняват учените.