Украинските сили са си върнали контрола над по-голямата част на Днепропетровска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските сили отвоюваха близо 400 квадратни километра територия от руските военнослужещи през последните седмици Днепропетровска област и вече си върнаха контрола върху почти целия регион, заяви генерал Олександър Комаренко пред новинарската агенция "РБК-Украйна", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Само три малки населени места югоизточната украинска област остават под руски контрол, а други две все още не са проверени, заяви Комаренко, представител на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Февруари донесе положителни резултати, подчерта Комаренко. "Освободената територия е повече от загубената", добави той и определи цялостната ситуация като "трудна, но под контрол".

През последните седмици украинските сили предприеха контраатаки в Запорожка и Днепропетровска област, като Киев съобщи за успехи, но военни наблюдатели са по-предпазливи, обобщава ДПА.