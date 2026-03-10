ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Везенков няма да играе в Париж, под въпрос е за Мо...

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22442030 www.24chasa.bg

Украинските сили са си върнали контрола над по-голямата част на Днепропетровска област

1668
Жилищна сграда, повредена по време на руски въздушен удар на фона на руската атака срещу Украйна, в град Славянск, Донецка област. СНИМКА: РОЙТЕРС

Украинските сили отвоюваха близо 400 квадратни километра територия от руските военнослужещи през последните седмици Днепропетровска област и вече си върнаха контрола върху почти целия регион, заяви генерал Олександър Комаренко пред новинарската агенция "РБК-Украйна", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Само три малки населени места югоизточната украинска област остават под руски контрол, а други две все още не са проверени, заяви Комаренко, представител на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Февруари донесе положителни резултати, подчерта Комаренко. "Освободената територия е повече от загубената", добави той и определи цялостната ситуация като "трудна, но под контрол".

През последните седмици украинските сили предприеха контраатаки в Запорожка и Днепропетровска област, като Киев съобщи за успехи, но военни наблюдатели са по-предпазливи, обобщава ДПА.

Жилищна сграда, повредена по време на руски въздушен удар на фона на руската атака срещу Украйна, в град Славянск, Донецка област. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание