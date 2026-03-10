"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няколко силни експлозии бяха чути днес в катарската столица Доха, съобщи Франс прес, като се позова на свои журналисти на място.

Иран продължава с ударите срещу страни от Персийския залив, на чиято територия са разположени американски военни бази.

Катарското министерство на отбраната заяви, че е "прехванало ракетна атака".

Министерството на вътрешните работи обяви "повишено ниво на заплаха в сферата на сигурността" и призова местните жители да си стоят у дома и да стоят далеч от прозорците.

Партньорството на Катар със САЩ в сферата на сигурността не е под въпрос, заяви днес говорител на катарското външно министерство, цитиран от Ройтерс и БТА.