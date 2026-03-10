ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар избухна в обект на Националната петролна компания на Абу Даби след удар с дрон

Военен дрон "Шахед" СНИМКА: frontierindia

Властите в Абу Даби обявиха, че е избухнал пожар в промишлен обект в столицата на Обединените арабски емирства след атака с дрон, предадоха Ройтерс и БТА, като се позовават на държавни медии.

Властите добавиха, че няма пострадали. В промишления комплекс се помещават съоръжения на Националната петролна компания на Абу Даби, които имат капацитет да прераротват до 922 000 барела петрол на ден, и той е централна точка за захранването на редица производства, включително големи химически предприятия, заводи за производство на торове и промишлени газови инсталации.

