Министърът на отбраната на САЩ: Днес ще бъдат нанесени най-интензивните удари срещу Иран

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че днес ще бъдат нанесени най-интензивните удари по Иран от началото на кампанията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

За целта ще бъдат изпратени най-голям брой изтребители и бомбардировачи, подчерта Хегсет.

"Иран е сам и губи страшно много", заяви той.

Няма да се откажем, докато врагът не бъде напълно и решително победен", посочи той.

Хегсет заяви, че САЩ печелят решително срещу Иран с брутална ефективност и пълно въздушно превъзходство.

"Огромната жертва на американските войници, които загубиха живота си в конфликта с Иран тежи на съвестта ми", каза US министърът на отбраната и посочи, че ракетните атаки на Иран са намалели с около 90% от началото на войната, а атаките с дронове - с около 83%.

Хегсет заяви, че президентът Доналд Тръмп определя кога ще приключи войната.