Ирландка, чиято дъщеря се е самоубила, призова Европейския парламент да изготви закон срещу онлайн насилието

Ирландката Джаки Фокс, чиято дъщеря се е самоубила през 2018 г., призова днес Европейския парламент да изготви закон срещу онлайн насилието. По време на официалното си обръщение към Европарламента в чест на Международния ден на жената Фокс посочи, че законът „Коко" в Ирландия има изключително силно въздействие.

Джаки Фокс разказа за физическият и психически тормоз над дъщеря ѝ от страна на връстници. Тя посочи, че момичето е атакувано физически при всяка възможност, но всъщност онлайн малтретирането е довело до самоубийството. „След като загубих Никол заради тези отвратителни, противни страхливци онлайн, аз разбрах, че всъщност няма закони в Ирландия, които да предпазят възрастни, а и деца от тези социални медии. С отвращение разбрах, че хората, които изтръгнаха душата от тялото на дъщеря ми, никога няма да могат да бъдат наказателно преследвани", поясни Фокс. Тогава реших да действам в името на моето дете", поясни Фокс. След смъртта на дъщеря й, която се самоубива през 2018 г., Джаки Фокс води неуморно кампания за по-силна защита на жертвите. Тя се застъпи за въвеждането на „Закона на Коко" в Ирландия, който криминализира споделянето или заплашването за споделяне на интимни изображения на цифрови устройства без съгласие и криминализира тежкия онлайн тормоз, пише БТА.

„Джаки, когато погледнете към всички нас в тази зала, знайте, че винаги ще намерите съюзници тук. Един на всеки трима младежи в ЕС е бил жертва на кибертормоз и знаем, че той засяга непропорционално жените и момичетата. Ето защо Европейският парламент прие първата по рода си директива на ЕС относно борбата с насилието над жени със строги разпоредби срещу най-тежките форми на онлайн тормоз" посочи председателя на Европейския парламент Роберта Мецола. Тя допълни, че тормозът онлайн разяжда самата тъкан на нашите общества, изтласква жените от разговорите, които оформят нашите общества.