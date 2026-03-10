Полицията в Торонто съобщи за изстрели в американското консулство

Канадската полиция съобщи, че е получила информация за стрелба в американското консулство в Торонто, и добави, че е открила следи от произвеждане на изстрели, но няма информация за пострадали хора, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Представители на консулството на САЩ в Торонто и на Държавния департамент към момента не са отговорили на запитвания за коментар, отбелязва агенцията.

В неделя самоделно устройство се взриви в Норвегия пред американското посолство в Осло и полицията все още издирва заподозрян. Една от версиите, по които работят разследващите, е за връзка с войната срещу Иран.