https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22442300 www.24chasa.bg

Полицията в Торонто съобщи за изстрели в американското консулство

3700
Изглед от Торонто

Канадската полиция съобщи, че е получила информация за стрелба в американското консулство в Торонто, и добави, че е открила следи от произвеждане на изстрели, но няма информация за пострадали хора, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Представители на консулството на САЩ в Торонто и на Държавния департамент към момента не са отговорили на запитвания за коментар, отбелязва агенцията.

В неделя самоделно устройство се взриви в Норвегия пред американското посолство в Осло и полицията все още издирва заподозрян. Една от версиите, по които работят разследващите, е за връзка с войната срещу Иран.

Изглед от Торонто

