Папа Лъв XIV прие оставката на епископ, който беше арестуван по подозрение в кражба на 250 000 долара

Папа Лъв XIV е приел оставката на католическия епископ, служещ в Сан Диего, който беше арестуван от местните власти по подозрение в кражба на 250 000 долара от неговата епархия, съобщи Ватиканът днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Епископ Емануел Хана Шалета е бил арестуван на 5 март на международното летище в Сан Диего, докато се е опитвал да напусне САЩ, според съобщение на шерифската служба на окръга. Адвокатът на епископа заяви по време на съдебно заседание вчера, че Хана Шалета е имал планирано пътуване до Германия. По време на съдебното заседание епископът е заявил, че е невинен по обвинения във финансова злоупотреба и пране на пари.

Заместник-окръжният прокурор на Сан Диего Джоел Мадеро заяви, че предполагаемите престъпления са били извършени през 2024 г. и са сигнал за тях е бил подаден от служител на църквата, който е забелязал липсата на средствата, съобщи "Кей Джи Ти Ви", местен филиал на "Ей Би Си".

Шалета е ръководил малката халдейска католическа общност в калифорнийския град от 2017 г.

Халдейските католици признават авторитета на папата, но богослужението им се извършва по източен християнски литургичен обред. Според статистиката на Ватикана в Сан Диего има около 71 000 халдейски католици.