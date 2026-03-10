ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22442499 www.24chasa.bg

Военна база в Йордания, използвана от германски войници, бе поразена при атака

5008
Военна база в Йордания, използвана от германски войници, беше атакувана с ракети. СНИМКА: АРХИВ

Военна база в Йордания, използвана от германски войници, отново бе атакувана с ракети, заявиха германските въоръжени сили, цитирани от ДПА и БТА.

Военен говорител каза, че германската част от базата „Ал Азрак" е била поразена на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток. „В момента тече разследване, за да се установи дали става въпрос за отломки или ракета", добави той.

Говорителят каза още, че германските военнослужещи са в безопасност в укрепени структури на място. Той не даде подробности за произхода на атаката.

По информация на министерството на обраната в Берлин повече от 500 германски войници са разположени в Близкия изток. Около 200 военнослужещи са разположени в Ирак, Йордания и Ливан като част от мултинационални подразделения. Германски войници има и в бази в в Кувейт и Катар.

