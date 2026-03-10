Мецола обявява първите лауреати на Европейския орден за заслуги

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Имената на първите лауреати на Европейския орден за заслуги, които са допринесли значително за европейската интеграция, бяха обявени днес в Страсбург. Това съобщиха от пресцентъра на Европейския парламент.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес имената на първите лауреати на новосъздадения Европейски орден за заслуги, признание за значителния принос към европейската интеграция и насърчаването и защитата на европейските ценности.

„Европа винаги е била изграждана от хората. Преодоляване на разделенията, премахване на бариерите, сваляне на диктатурите и преодоляване на кризите за по-добро бъдеще на нашия континент. Този европейски принос заслужава да бъде отпразнуван. С Европейския орден за заслуги почитаме онези, които не просто вярваха в Европа, но и помогнаха за изграждането ѝ", заяви председателят Мецола при обявяването на първите лауреати.

Лауреатите бяха избрани от комисията за подбор на ордена, съставена от председателя Мецола, заместник-председателите на ЕП Софи Вилмес и Ева Копач и Мишел Барние, Жозе Мануел Барозу, Жозеп Борел и Енрико Лета. Предложенията бяха направени от държавните и правителствените ръководители, председателите на националните парламенти и председателите на институциите на ЕС.

Ангела Меркел, бивш федерален канцлер на Германия

Лех Валенса, бивш лидер на „Солидарност" и бивш президент на Република Полша

Володимир Зеленски, президент на Украйна

са определени за изтъкнати членове на Европейския орден за заслуги.

Валдас Адамкус, бивш президент на Литва

Йежи Бузек, бивш министър-председател на Полша и бивш председател на Европейския парламент

Анибал Кавако Силва, бивш президент и министър-председател на Португалия

Саули Ниенистьо, бивш президент на Финландия и бивш председател на финландския парламент

Пиетро Паролин, кардинал и държавен секретар на Светия престол

Мери Робинсън, бивш президент на Ирландия и бивш върховен комисар на ООН по правата на човека

Мая Санду, президент на Република Молдова

Хавиер Солана и де Мадариага, бивш Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Волфганг Шюсел, бивш федерален канцлер на Австрия

Жан-Клод Трише, бивш председател на Европейската централна банка

са определени за почетни членове на Европейския орден за заслуги.

Хосе Андрес, главен готвач и основател на неправителствената организация „World Central Kitchen"

Янис Адетокунбо, баскетболист

Марк Джидара, адвокат и учен

Сандра Лейниеце, лекар, учен и академичен ръководител

Олександра Матвийчук, адвокат по правата на човека

Вивиан Рединг, бивш заместник-председател на Европейската комисия, бивш член на Камарата на депутатите на Люксембург, бивш член на Европейския парламент

Пол Дейвид Хюсън, известен като Боно, Дейвид Хауъл Евънс, Адам Чарлз Клейтън и Лорънс Джоузеф Мълън-младши, музиканти и членове на групата U2са определени за членове на Европейския орден за заслуги.

Миналата година, по случай 75-ата годишнина от Декларацията на Шуман, Бюрото на Европейския парламент реши да създаде първото по рода си европейско отличие, предоставено от институция на ЕС; гражданско отличие в чест на постиженията на лица, които са допринесли значително за европейската интеграция или за насърчаването и защитата на европейските ценности.

След съобщението от вторник лауреатите ще бъдат поканени на официална церемония по връчване, която ще се проведе по време на пленарната сесия на 18 - 21 май в Страсбург.