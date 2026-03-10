ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейският парламент одобри Андрес Ритер за следващ главен прокурор на ЕС

Андрес Ритер СНИМКА: Съвет на Европейския съюз

Андрес Ритер беше одобрен за следващ главен прокурор на Европейската прокуратура, след като днес Европейският парламент гласува в подкрепа на назначаването му.

Евродепутатите подкрепиха кандидатурата му с 435 гласа „за“, 112 „против“ и 46 „въздържал се“.

Ритер ще встъпи в длъжност на 1 ноември със седемгодишен мандат, който не подлежи на подновяване.

Главният прокурор на ЕС се назначава по общо съгласие между Европейския парламент и Съвета на ЕС. Съветът вчера потвърди назначаването на Ритер, съобщи БТА. 

Ритер заема поста заместник-главен прокурор в Европейската прокуратура от ноември 2020 г. Преди това е работил на различни позиции в германската прокуратура.

Настоящият ръководител на институцията Лаура Кьовеши беше първият европейски главен прокурор, назначен през октомври 2019 г. Нейният седемгодишен мандат изтича на 31 октомври.

