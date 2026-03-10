ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Янкулов: Напълно неясно е защо, след като...

Висш US генерал: Американските сили поразяват ирански миноносци

Пийт Хегсет и Дан Кейн СНИМКА: Ройтерс

Председателят на Съвета на началник-щабовете на САЩ Дан Кейн заяви днес, че САЩ нанасят удари по ирански миноносци, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Войната в Близкия изток на практика затвори Ормузкия проток, който е ключов за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

"(Централното командване на американските въоръжени сили) продължава да преследва и да поразяват миноносци и складове за мини", каза Кейн пред репортери.

Кейн заяви още, че през първите 10 дни на кампанията срещу Иран САЩ са потопили или унищожили повече от 50 ирански военноморски кораба.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши вчера да ескалира войната с Иран, ако Ислямската република блокира доставките на петрол от Близкия изток.

Кейн каза още, че иранските сили се сражават, но не по-впечатляващо от очакваното.

